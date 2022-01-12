Блінкен: НАТО посилить присутність, допомогу Україні збільшать, якщо Росія обере шлях конфлікту

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що у разі провалу дипломатичних зусиль щодо дій Росії Вашингтон і його партнери вдадуться до економічних заходів проти Москви, посилять присутність сил НАТО «у прифронтових державах Альянсу» і збільшать військову допомогу Києву.

Про це йдеться в заяві, поширеній Державним департаментом США за підсумками телефонної розмови Блінкена і міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

«Держсекретар підтвердив свою підтримку дипломатії як єдиного відповідального шляху вперед, і що без України жодних предметних дискусій щодо України не буде. Він повторив: якщо Росія обере шлях подальшого конфлікту, Сполучені Штати і наші союзники й партнери готові забезпечити величезні витрати для російської економіки, посилити присутність НАТО в прифронтових державах Альянсу і збільшити оборонну допомогу Україні», – йдеться в повідомленні.

У МЗС України напередодні повідомили, що Кулеба і Блінкен обговорили спільні кроки перед подальшими переговорами з Росією: в рамках Ради Росія-НАТО і Постійної ради ОБСЄ, що пройдуть відповідно 12 і 13 січня.

За повідомленням, Блінкен, зокрема, розповів Кулебі про зміст переговорів між своєю заступницею Венді Шерман та заступником голови МЗС Росії Сергієм Рябковим у Женеві 10 січня.

Переговори відбуваються на тлі вимог президента Росії Володимира Путіна гарантій, що НАТО не дозволить Києву долучитися до Альянсу, і нарощування російських сил поблизу України.

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