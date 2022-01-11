У Кремлі не бачать приводу для оптимізму після переговорів зі США

У Кремлі заявили, що наразі не бачать приводу для оптимізму після російсько-американських переговорів, які пройшли у Женеві 10 січня.

«Поки що суттєвого приводу для оптимізму ми не бачимо. Заслуговує на позитивну оцінку те, як відбулися ці переговори», – сказав речник російського президента Дмитро Пєсков, якого цитують російські ЗМІ.

Представник Кремля додав, що важливим є результат цих переговорів, а «не процес заради процесу».

«Ще має бути кілька раундів, які дозволять скласти більш чітке розуміння того, де ми перебуваємо з американцями. Поки що якісь висновки робити неможливо», – сказав Пєсков.

На цей тиждень запланована низка переговорів із Росією, щодо ситуації довкола України. Зокрема, 10 січня пройшли переговори делегацій США і Росії. На 12 січня в Брюсселі заплановані переговори Росія-НАТО. 13 січня у Відні пройдуть окремі багатосторонні переговори в рамках Організації зі співробітництва та безпеки в Європі (ОБСЄ).

Сполучені Штати сподіваються, що Росія обере шлях дипломатії, і протягом цього тижня вона матиме шанс це зробити, заявила речниця Білого дому Джен Псакі, коментуючи переговори між Вашингтоном та Москвою у Женеві 10 січня.

Переговори у Женеві пройшли на тлі вимог президента Росії Володимира Путіна гарантій, що НАТО не дозволить Києву долучитися до Альянсу, і нарощування російських сил поблизу України.