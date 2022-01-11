США без оголошення схвалили виділення Україні 200 млн доларів допомоги – CNN

США наприкінці 2021 року, не анонсуючи, схвалили виділення Україні 200 мільйонів доларів допомоги, повідомив телеканал CNN із посиланням на чотири поінформованих джерела.

Пакет допомоги передбачає надання переважно такого ж оборонного обладнання, яке США надавали в минулому, зокрема, стрілецької зброї і боєприпасів, радіостанцій для засекреченого зв’язку, медичного обладнання, запасних частин, йдеться в повідомленні. Пакет був затверджений лише за кілька тижнів до того, як США і Росія мали розпочати переговори цього тижня.

За даними CNN, раніше цього місяця адміністрація США поінформувала Конгрес про новий пакет допомоги. Деякі чиновники дізналися про це із секретних каналів, повідомили два джерела телеканалу.

За повідомленням, на доставку обладнання, швидше за все, знадобиться деякий час – постачання на суму 60 мільйонів доларів, схвалене минулого літа, лише зараз наближається до завершення, повідомив CNN представник Держдепартаменту.

Станом на середину грудня США надали Україні допомоги у сфері безпеки на понад 450 мільйонів доларів, сказав тоді CNN чиновник Білого дому.

До кінця року адміністрація США поставила Україні нові ракети Javelin і командно-пускові установки, патрульні катери класу Island, аптечки, радіоприймачі, електроніку, медичне обладнання, двигуни, генератори, запчастини й інше обладнання, сказав чиновник.

Держсекретар Ентоні Блінкен заявив ABC у неділю, що адміністрація продовжувала надавати оборонну допомогу Україні «протягом останніх кількох тижнів» і що «якщо буде подальша агресія Росії проти України, ми побачимо цього ще більше».

Одне джерело, знайоме з ситуацією, повідомило, що це не змінить правила гри і не буде достатнім, щоб служити серйозною перешкодою для російського вторгнення.

10 січня в Женеві делегації Сполучених Штатів та Росії провели восьмигодинні переговори. Представниця Вашингтону, заступниця державного секретаря США Венді Шерман, назвала перемовини із заступником міністра закордонних справ Росії Сергієм Рябковим «серйозними» та «діловими».

За словами Шерман, зустріч була радше розмовою, ніж переговорами. Водночас вона заявила, що Сполучені Штати не виконуватимуть дослівно вимоги Росії.

«Ми не дозволимо нікому стати на заваді політиці відкритих дверей НАТО», – сказала заступниця державного секретаря.

Дипломатка зазначила, що США прийшли на зустріч з кількома пропозиціями, в тому числі щодо деталей розгортання протиракетної оборони в Європі та обмеження військових навчань. Водночас вона підкреслила, що пропозиції США мають бути взаємними.

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Шерман відкинула заклики Росії до скорочення кількості американських військ у Східній Європі, заявивши, що цього питання «не було на порядку денному» 10 січня.

У свою чергу, Сергій Рябков після зустрічі заявив, що щодо вимоги Москви не допустити вступу України до НАТО «не було досягнуто жодного прогресу». Представник Росії наполягав, що від цього питання залежить подальший прогрес у переговорах з американськими дипломатами.

Переговори відбувалися на тлі вимог президента Росії Володимира Путіна гарантій, що НАТО не дозволить Києву долучитися до Альянсу, і нарощування російських сил поблизу України.