Росія має два шляхи, але в Білому домі «сподіваються», що вона обере дипломатію – речниця

Сполучені Штати сподіваються, що Росія обере шлях дипломатії, і протягом цього тижня вона матиме шанс це зробити, заявила речниця Білого дому Джен Псакі, коментуючи переговори між Вашингтоном та Москвою у Женеві 10 січня.

Псакі повторила підсумки голови американської делегації, заступниці державного секретаря Венді Шерман, зазначивши, що США не вестимуть дискусій про Європу без Європи і про Україну без України.

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«Ці переговори були чесними і прямими, і з боку США було обговорення щодо наших очікувань, повторення того, що, як ви чули, говорив президент і чимало посадовців. А саме: є два шляхи для Росії та президента Путіна. Вони можуть обрати шлях дипломатії – цього тижня буде ще два раунди переговорів, ми бачили їх як пакет із трьох зустрічей, що, я думаю, вони також повторювали зі свого боку. Ми, звичайно, сподіваємося, що вони оберуть шлях дипломатії», – сказала Псакі.

Відповідаючи на питання того, як саме Росія може вдатися до деескалації, Псакі нагадала, що наразі Москва сконцентрувала, за повідомленнями, близько 100 тисяч військових біля кордонів України.

«Очевидно, повернення військових до казарм, висловлення намірів це зробити було б легким шляхом продемонструвати наміри до деескалації… Агресивні дії та риторика йдуть від Росії, тому в їхній владі піти на деескалацію», – підсумувала речниця.

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Кількагодинні переговори між заступницею державного секретаря Сполучених Штатів Венді Шерман та заступником міністра закордонних справ Росії Сергієм Рябковим завершилися в Женеві 10 січня.

Шерман за їхніми підсумками наголосила на неможливості згортання політики «відкритих дверей» НАТО, а Рябков заявив про відсутність «прогресу».

Переговори пройшли на тлі вимог президента Росії Володимира Путіна гарантій, що НАТО не дозволить Києву долучитися до Альянсу, і нарощування російських сил поблизу України.