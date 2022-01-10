Єрмак почав зустріч із радниками канцлера Німеччини та президента Франції – ОП

Голова Офісу президента Андрій Єрмак зустрівся з радником канцлера Німеччини та дипломатичним радником президента Франції. Про це повідомив Офіс президента 10 січня.

«Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розпочав зустріч із радником канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики Єнсом Пльотнером і дипломатичним радником Президента Франції Еммануелем Бонном, які прибули в Україну з візитом. На початку зустрічі Андрій Єрмак привітав гостей у Києві та висловив сподівання на продуктивний і результативний діалог», – йдеться в повідомленні.

Єрмак анонсував візит зовнішньополітичних радників канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента Франції Еммануеля Макрона 8 січня. Тоді він повідомив, що домовився з радниками «продовжувати координацію наших дій в контексті поточної ситуації».

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Візит Пльотнера та Бонна почався в той час, коли Захід висловлює занепокоєння щодо десятків тисяч російських військових, сконцентрованих біля кордону України.

Паралельно з цим Росія вимагає від НАТО та Сполучених Штатів гарантій не розширення Альянсу на схід – вимога, на яку НАТО та Вашингтон не погоджуються.