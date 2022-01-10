«Путін добився ситуативної перемоги» – Клімкін про результати переговорів США-Росія

Сам факт перемовин зі Сполученими Штатами, НАТО та ОБСЄ на одному тижні є ситуативною перемогою Кремля, вважає колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Про це він сказав етері Свобода.Live.

Водночас, на його думку, перемовини між Росією та США не призведуть до здачі інтересів України.

«Це не глобальна перемога, а ситуативна: тобто, (він домігся – ред.) самих цих перемовин, які відбуваються вже формально як такі. Тобто, не можна сказати, що вони відбуваються під столом. І в нього є важелі, яким чином ці переговори продовжувати: в тому числі війська і озброєння навколо наших кордонів, або зараз війська ОДКБ на території Казахстану. Таким чином, цей переговорний процес може затягнутися», – заявив дипломат.

Кількагодинні переговори між заступницею державного секретаря Сполучених Штатів Венді Шерман та заступником міністра закордонних справ Росії Сергієм Рябковим завершилися в Женеві 10 січня.

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Шерман за їхніми підсумками наголосила на неможливості згортання політики «відкритих дверей» НАТО, а Рябков заявив про відсутність «прогресу».

Переговори пройшли на тлі вимог президента Росії Володимира Путіна гарантій, що НАТО не дозволить Києву долучитися до Альянсу, і нарощування російських сил поблизу України.