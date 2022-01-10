Українці в Чикаго закликали зупинити російську агресію

Представники української громади в Чикаго, США протестували проти російської агресії. 9 січня на акцію в цьому місті зібралися понад сто членів української громади, повідомили в Українському конгресовому комітеті Америки (Іллінойс), який організував подію.

«Ми підтримуємо Україну і виступаємо проти російської агресії щодо суверенної нації. Наш мітинг відкидає російську брехню і дезінформацію, ми відкидаємо шантаж Путіна щодо Сполучених Штатів загрозою вторгнення в Україну», – заявив президент відділення Українського конгресового комітету Америки в Іллінойсі Ігор Дячун.

Як повідомили в УККА, конгресмени Денні Девіс і Майк Квіглі приєдналися до акції, щоб засудити нарощування військ Росією і її «провокаційні вимоги».

Конгресмени підтвердили свою рішучу підтримку України і українсько-американської громади в Іллінойсі.

До акції приєдналися і представники польської, литовської, естонської, латвійської, білоруської та казахської громад.

Акції із закликом до світових лідерів сказати «ні» президенту Росії Володимиру Путіну та його імперській політиці пройшли 9 січня як у містах України, так і за її межами.

Переговори між Сполученими Штатами та Росією, які почалися 9 січня в Женеві, мають продовжитися 10 січня.

Москва вимагає гарантій, що НАТО не буде продовжувати розширюватися на схід, і хоче, щоб альянс скасував розміщення військ і зброї у Східній Європі. Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав вимоги Росії «маніпуляціями», а Білий дім заперечив можливість того, що Сполучені Штати зменшать свій військовий слід або свої зобов’язання перед союзниками по НАТО.

Після так званого Стратегічного та безпекового діалогу в Женеві плануються дискусії 12 січня між Росією та членами НАТО.

13 січня у Відні заплановано засідання Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), до якої долучаться США, Україна та Росія.

Серія зустрічей відбувається після кількатижневого протистояння Кремля та Заходу через розміщення російських військ поблизу кордону з Україною.