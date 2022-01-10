Делегації США і Росії провели підготовчу зустріч у Женеві перед тижнем переговорів

Делегації Сполучених Штатів Америки і Росії провели робочу вечерю в Женеві 9 січня перед тижнем переговорів у трьох європейських містах, викликаних вимогами Москви укласти безпекову угоду і нарощуванням російських сил поблизу України.

Заступниця держсекретаря США Венді Шерман, голова американської делегації, та її команда зустрічалися із заступником міністра закордонних справ Росії Сергієм Рябковим й іншими російськими офіційними особами протягом двох годин за вечерею у швейцарському дипломатичному центрі.

Високопоставлені дипломати «обговорили двосторонні теми, які обидві сторони розглядатимуть» на основних переговорах 10 січня, заявив речник Держдепартаменту Нед Прайс.

Переговори 9 січня є прелюдією до так званого Діалогу зі стратегічної стабільності (SSD), робочої групи США і Росії, створеної минулого року для контролю над озброєннями.

Після двосторонніх переговорів США і Росії відбудеться засідання Ради НАТО-Росія в Брюсселі й окремі багатосторонні переговори в рамках Організації зі співробітництва та безпеки в Європі (ОБСЄ) у Відні пізніше цього тижня.

Держдепартамент заявив, що в Женеві будуть обговорюватися лише деякі двосторонні питання, і США «не будуть обговорювати європейську безпеку без європейських союзників і партнерів», маючи на увазі вимоги Росії щодо гарантій безпеки від Сполучених Штатів і НАТО.

«Заступниця держсекретаря підкреслила, що обговорення окремих тем буде зарезервовано для засідання Ради НАТО-Росія в Брюсселі 12 січня і засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні 13 січня», – йдеться в повідомленні.

Шерман «наголосила на прихильності США міжнародним принципам суверенітету, територіальної цілісності й свободи суверенних націй вибирати власні альянси», – йдеться у заяві.

Шерман «підтвердила, що Сполучені Штати вітатимуть справжній прогрес за допомогою дипломатії».

Виходячи з вечері, Рябков сказав журналістам, що сторони обговорили предметні питання, і переговори будуть «важкими».

«Вони не можуть бути легкими. Вони будуть діловими. Я думаю, що ми не будемо витрачати час даремно завтра», – сказав він.

Інтенсифікація дипломатичних контактів в останні дні і тижні пов’язана з тиском Росії на Україну, що продовжується і зростає.

Переговори розцінюються як перший крок до пожвавлення діалогу після періоду серйозного погіршення відносин між США та Росією у зв’язку зі становищем навколо України. Росія розмістила приблизно 100 тисяч військовослужбовців вздовж кордонів із Україною. Це призвело до зростання підозр щодо намірів Москви здійснити масоване вторгнення до сусідньої країни.

Напередодні переговорів у Женеві Рябков виклав три вимоги Росії: ніякого подальшого розширення НАТО, жодних ракет на кордонах Росії, а також заборона для НАТО проводити військові навчання, розвідувальні операції чи мати інфраструктуру за межами своїх кордонів 1997 року.

Офіційні особи США заявили, що деякі вимоги Росії не можуть бути розглянуті, а інші – відкриті для обговорення.

Раніше 9 січня держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що переговори з Москвою не досягнуть прогресу, доки Росія буде тримати «пістолет біля голови України».

«Є шлях діалогу та дипломатії, щоб спробувати вирішити деякі з цих розбіжностей і уникнути конфронтації», – сказав Блінкен CNN.

«Інший шлях – це конфронтація та серйозні наслідки для Росії, якщо вона відновить свою агресію проти України. Ми збираємося перевірити, яким шляхом готовий піти президент Путін», – додав Блінкен.

Високопоставлений чиновник Білого дому на умовах анонімності заявив журналістам у Вашингтоні 8 січня, що «на цих переговорах не буде твердих зобов’язань». Водночас він додав, що переговори можуть «принаймні вивчити можливість досягнення прогресу з росіянами».