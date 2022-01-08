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Україна просить «друзів» у Сенаті США підтримати санкції проти «Північного потоку-2» – Зеленський

Голосування щодо санкцій проти «Північного потоку-2» має відбутися в Сенаті США до 14 січня

Україна просить «усіх своїх друзів» у Сенаті США підтримати законопроєкт, який передбачає введення санкцій проти газопроводу «Північний потік-2», заявив президент Володимир Зеленський.

Раніше повідомлялося, що голосування щодо санкцій має відбутися в Сенаті США до 14 січня. Цього тижня представник Держдепартаменту Нед Прайс заявив, що запропонований сенатором-республіканцем Тедом Крузом законопроєкт про санкції США щодо газопроводу «Північний потік-2» підірве відносини Вашингтона із союзниками. За його словами, обмеження не допоможуть захистити Україну.

«Дякую сенаторам США Чаку Шумеру (Демократична партія) і Теду Крузу (Республіканська партія) за згоду поставити на голосування зупинення російського «Північного потоку-2». Україна просить всіх своїх друзів у Сенаті США підтримати закон про захист енергетичної безпеки Європи S.3436», – написав Зеленський на своїй сторінці в твітері.

Законопроєкт Круза дає Конгресу можливість своїм рішенням запроваджувати санкції, від яких раніше відмовилася адміністрація Джо Байдена, – зокрема, проти компанії-власника газопроводу.

Паралельно на голосування може бути висунуто законопроєкт сенатора-демократа Боба Менендеса. Його пропозиції передбачають такі ж санкції, але тільки в тому разі, якщо Росія розпочне повномасштабне вторгнення в Україну.

Газопровід «Північний потік-2» вже добудований, але ще не запущений в експлуатацію. Зараз триває процес його сертифікації, якій перешкоджають невирішені юридичні питання. Сполучені Штати, Україна та кілька країн ЄС виступають проти реалізації проєкту. Адміністрація Байдена, щоб не загострювати відносини з Німеччиною, вирішила утриматися від санкцій, які безпосередньо зачіпають газопровід.

Росія, Німеччина, Австрія та інші учасники будівництва газопроводу стверджують, що проєкт має виключно економічний характер.

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