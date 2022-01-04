США: республіканці вважають, що Сенат підтримає санкції проти «Північного потоку-2»

Республіканці в Сенаті США переконані, що ця палата Конгресу до 14 січня схвалить законопроєкт сенатора Теда Круза про санкції проти газопроводу «Північний потік-2». Про це пише видання Politico, яке наводить подробиці законопроєкту.

Документ буде виставлений на голосування за угодою, укладеною раніше між Крузом та головою демократичної більшості Чаком Шумером – в обмін на зняття сенатором-республіканцем заперечень щодо призначення чиновників Держдепартаменту.

Законопроєкт дає Конгресу можливість своїм рішенням запроваджувати санкції, від яких раніше відмовилася адміністрація Джо Байдена, – зокрема, проти компанії-власника газопроводу. Для схвалення документа потрібні 60 голосів сенаторів. У республіканців є лише 50. Проте вони розраховують на підтримку багатьох демократів, які раніше критикували адміністрацію Байдена за рішення не запроваджувати жорсткі санкції.

Як пише Politico, демократи можуть опинитися у складному становищі, оскільки адміністрація не підтримує законопроєкт Круза. Проте, як зазначає видання, вони можуть паралельно виставити на голосування інший законопроєкт – сенатора-демократа Боба Менендеса. Він передбачає такі ж санкції - але тільки в тому разі, якщо Росія почне повномасштабне вторгнення в Україну.

Газопровід «Північний потік-2» вже добудований, але ще не запущений в експлуатацію. Зараз триває процес його сертифікації, якій поки що перешкоджають юридичні питання. Сполучені Штати, Україна та кілька країн ЄС виступають проти реалізації проєкту, однак адміністрація Байдена, щоб не загострювати відносини з Німеччиною, вирішила утриматися від санкцій, які безпосередньо зачіпають газопровід.

Багато представників країн Заходу заявляють, що у разі масштабного вторгнення Росії в Україну газопровід навряд чи буде запущений.

Генеральний директор одного зі спонсорів проєкту, компанії Uniper, Клаус-Дітер Маубах заявив, що трубопровід може бути сертифікований у середині року.