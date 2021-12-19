Сенат США до 14 січня розгляне питання щодо санкцій проти «Північного потоку-2»

У Сенаті США до 14 січня пройде голосування щодо запропонованого сенатором-республіканцем Тедом Крузом законопроєкту про санкції проти газопроводу «Північний потік-2» з Росії до Німеччини.

Про це домовилися Круз і лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер. В обмін на внесення законопроєкту до порядку денного Круз відмовився від своєї тактики обструкції, через яку в Сенаті були заблоковані призначення десятків запропонованих президентом Джо Байденом кандидатур на високі посади у Держдепартаменті. Низка із них, зокрема новий посол США в Японії, вже схвалені Сенатом, після кількох місяців очікування.

Круз – один із найпослідовніших критиків газопроводу. У 2019 році він домігся включення до законодавства санкцій проти суден-трубоукладачів, через що «Північний потік-2» був добудований на півтора роки пізніше, ніж очікувалося.

Адміністрація Байдена, однак, не почала накладати санкції на сам газопровід і його власників – як стверджується, щоб не зіпсувати стосунки з Німеччиною. Санкції також не внесли до нещодавно ухваленого оборонного бюджету США.

Поки що неясно, як поставляться до ініціативи Круза демократи. Без їхньої підтримки законопроєкт не може бути ухвалений (у Сенаті в обох партій по 50 голосів, а для ухвалення законопроєкту необхідна підтримка 60 сенаторів).

Представники адміністрації Байдена заявляли, що газопровід не має запрацювати у разі широкомасштабного вторгнення Росії до України.

Проти спорудження газопроводу виступає низка країн ЄС і Україна, називаючи його інструментом шантажу Москви щодо Євросоюзу.

Газопровід вже добудований, але ще не сертифікований – цей процес може тривати до другої половини 2022 року. Попередній уряд Німеччини виступав за реалізацію проєкту.

Члени нового кабінету Олафа Шольца висловлюються критичніше – так, голова МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що на даний момент «Північний потік-2» не може бути сертифікований з юридичних причин, а міністр економіки Роберт Хабек назвав спорудження газопроводу «геополітичною помилкою». Офіційно, однак, новий уряд Німеччини не виступив за закриття проєкту.