Сенат США схвалив оборонний бюджет із допомогою Україні на 300 млн доларів

Сенат США схвалив законопроєкт про витрати на оборону в розмірі 770 мільярдів доларів. Раніше цього місяця документ підтримала Палата представників. Тепер закон надійде на підпис до президента Джо Байдена.

Документ не лише визначає витрати на оборону, але й окреслює політику США щодо військових, підтримку союзників і партнерів. Не потрапила в кінцевий варіант спроба республіканців включити до цього закону санкції щодо газопроводу «Північний потік-2» з Росії до Німеччини. Білий дім виступив проти такої поправки.

Проєкт оборонного бюджету США (NDAA) на 2022 фінансовий рік передбачає виділення 300 мільйонів доларів на допомогу Україні. Цю суму, зокрема, передбачається витрачати на підтримку українських збройних сил.

Крім того, 150 мільйонів доларів пропонують виділити на ініціативу гарантування безпеки Балтійського регіону.