Представниця Держдепартаменту США в Москві висловилася на підтримку суверенітету України

Помічниця державного секретаря Сполучених Штатів у справа Європи та Євразії Карен Донфрід відвідала Москву 15 грудня, повідомляє посольство США в Росії.

Там Донфрід зустрілася із заступником голови адміністрації президента Росії Дмитром Козаком та заступником міністра іноземних справ Росії Сергієм Рябковим.

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«Під час цих зустрічей помічниця держсекретаря США Донфрід обговорила занепокоєння США з приводу нарощування військової потужності Росії біля кордонів України та підтвердила відданість Сполучених Штатів суверенітету та територіальній цілісності України», – йдеться в заяві.

Як додають у дипломатичному представництві, Донфрід вказала на виконання Мінських домовленостей як передумови припинення конфлікту на сході України. Вона також висловила готовність Вашингтона підтримати дипломатичні зусилля в рамках «нормандського формату».

«Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков скористався можливістю, щоб обговорити пропозиції Москви з європейської безпеки, які помічниця держсекретаря США Донфрід передасть Вашингтону, а також союзникам і партнерам», – повідомляють у посольстві.

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Планується, що після відвідин Москви Донфрід поїде до Брюсселя, де наразі триває саміт «Східного партнерства». Там вона обговорить зустрічі в Москві і «продовжить тісну співпрацю з союзниками та партнерами щодо подальших кроків».

Захід і українська влада висловлюють тривогу у зв’язку з інформацією, яка надходить останніми тижнями, що Росія зосередила поблизу кордонів з Україною десятки тисяч своїх військовослужбовців. Москва категорично заперечує, що вона готує вторгнення в Україну.