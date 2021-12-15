Із Зеленським у Брюсселі підписали Декларацію про підтримку європейської перспективи України

У перебігу саміту «Східного партнерства» у Брюсселі президент України Володимир Зеленський та Янез Янша, прем’єр-міністр Словенії, країни, що головує нині в ЄС, підписали Декларацію про підтримку європейської перспективи України.

«Документ визначає пріоритетні напрями співпраці між Україною та Республікою Словенія у межах стратегічного курсу нашої держави на набуття повноправного членства у Європейському союзі. Спільна Декларація констатує, що відповідно до статті 49 Договору про Європейський союз Україна, як і будь-яка європейська держава, яка поважає цінності, закріплені у статті 2 цього договору, і зобов’язується їм слідувати, може подати заявку на членство у Євросоюзі у разі дотримання всіх умов і зобов’язань», – йдеться в повідомленні Офісу президента.

В ОПУ вказали, що із підписанням спільної декларації «фіксується підтримка словенською стороною європейської перспективи нашої держави».

Президент України Володимир Зеленський перебуває в Брюсселі, де бере участь у саміті «Сіхдного партнерства».