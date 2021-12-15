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Із Зеленським у Брюсселі підписали Декларацію про підтримку європейської перспективи України

Президент України Володимир Зеленський перебуває в Брюсселі, де бере участь у саміті «Сіхдного партнерства»

У перебігу саміту «Східного партнерства» у Брюсселі президент України Володимир Зеленський та Янез Янша, прем’єр-міністр Словенії, країни, що головує нині в ЄС, підписали Декларацію про підтримку європейської перспективи України.

«Документ визначає пріоритетні напрями співпраці між Україною та Республікою Словенія у межах стратегічного курсу нашої держави на набуття повноправного членства у Європейському союзі. Спільна Декларація констатує, що відповідно до статті 49 Договору про Європейський союз Україна, як і будь-яка європейська держава, яка поважає цінності, закріплені у статті 2 цього договору, і зобов’язується їм слідувати, може подати заявку на членство у Євросоюзі у разі дотримання всіх умов і зобов’язань», – йдеться в повідомленні Офісу президента.

В ОПУ вказали, що із підписанням спільної декларації «фіксується підтримка словенською стороною європейської перспективи нашої держави».

Україна рухається в ЄС: та чи готові до цього в Брюсселі? (відеоблог)
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Україна рухається в ЄС: та чи готові до цього в Брюсселі? (відеоблог)

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Президент України Володимир Зеленський перебуває в Брюсселі, де бере участь у саміті «Сіхдного партнерства».

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