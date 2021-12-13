«Прихильність вжити жорстких заходів у відповідь на будь-яке подальше вторгнення Росії». Конгресмени США відвідали Київ

США підтримують територіальну цілісність та суверенітет України. Це засвідчив візит до Києва американських законодавців, повідомляє посольство США в Україні.

Конгресмени підтвердили «прихильність вжити жорстких заходів у відповідь на будь-яке подальше вторгнення Росії», йдеться в повідомленні дипломатичного відомства.

До делегації увійшли законодавці від обох провідних партій США, демократи Рубен Галлего, Салуд Карбаджал; респуліканці Джо Вілсон, Майкл Волц.

Конгресмени зустрілись з українськими посадовцями оборонної сфери а також спостерігали за навчаннями, написав Волц у Twitter.

Він закликав адміністраціяю США негайно запроваити санкції. «Серйозні санкції та летальна допомога мають набійти зараз, щоб підвищити витратність і стримати вторгнення, замість того, щоб загрожувати наслідками після вторгнення», – написав Волц в соцмережах.

Нагромадження Росією військ на кордоні з Україною викликало стурбованість міжнародної спільноти і стало предметом обговорення на високих міжнародних форумах минулого тижня в рамках НАТО, ЄС, «Групи семи». За результатами зустрічі в Ліверпулі цими вихідними, країни «Групи семи» попередили Росію про серйозні наслідки у разі вторгнення в Україну. У суботу, виступаючи перед журналістами, президент США Джо Байден заявив, що сказав президентові Росії Володимиру Путіну, що Росія заплатить «жахливу ціну» і зіткнеться з руйнівними економічними наслідками, якщо нападе на Україну.