ВООЗ: «омікрон» більш заразний, але його симптоми легші

Штам коронавірусу «омікрон», уперше виявлений у листопаді 2021 року на півдні Африки, поширюється швидше, ніж штам «дельта», а наявні вакцини, очевидно, є менш ефективними проти нього. Однак, стверджують фахівці на підставі аналізу даних, «омікрон» викликає мʼякший перебіг хвороби. Така інформація міститься в опублікованому 12 грудня інформаційному бюлетені Всесвітньої організації охорони здоровʼя, який цитує агентство France-Presse.

У документі також стверджується, що в тих країнах, де «омікрон» стане поширюватись, він, швидше за все, витіснить «дельту».

Наразі випадки зараження «омікроном» зафіксовані в 63 країнах. У Південно-Африканській Республіці поширення «омікрону» вже призвело до нової хвилі епідемії, кількість заражених за кілька тижнів зросла в кілька разів. При цьому зазначається, що більшість хворих відчувають лише легкі симптоми, схожі на звичайну застуду. Як і раніше, не підтверджено жодної смерті пацієнта з «омікроном».

Проте влада Великої Британії 12 грудня оголосила про підвищення рівня епідемічної небезпеки. У країні виявлено вже понад тисячу інфікованих «омікроном», є й випадки госпіталізації. Підтверджених летальних випадків також немає. Премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у телезверненні закликав усіх дорослих громадян країни зробити третє щеплення від COVID-19, заявивши, що воно з високим ступенем ймовірності захистить від «омікрону».

Ізраїль вніс Велику Британію, Данію та Бельгію до «чорного списку», заборонивши вʼїзд із цих держав.

Фахівці наголошують, що все ще зарано робити остаточні висновки як про відносну мʼякість нового штаму, так і про його більшу заразність і здатність долати захист, створений вакцинацією. Дослідження в ПАР та Ізраїлі – на обмеженому матеріалі – показали значне зниження ефективності двох доз вакцини Pfizer проти «омікрону». Але, як стверджується, ефективність третього, «бустерного» щеплення залишається високою.