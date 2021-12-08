«Омікрон» виглядає менш загрозливим, але поширюється швидше – медичні експерти США

Попередні дані свідчать про те, що штам коронавірусу «Омікрон», ймовірно, є більш заразним, але має менш тяжкий перебіг, ніж попередні штами, заяви головний експерт з інфекційних захворювань уряду США.

У коментарі журналістам на брифінгу в Білому домі 7 грудня Ентоні Фаучі попередив, що на визначення того, наскільки загрозливим є новий штам, знадобляться тижні, а дані про ефективність наявних вакцин проти «Омікрону» очікуються наступного тижня.

За словами Стівена Кісслера, спеціаліста з моделювання захворювань із Гарвардської медичної школи, очікується, що «омікрон» випередить домінуючий штам «дельта» за кілька тижнів.

«Я очікую, що «омікрон» витіснить «дельту» в найближчі тижні», – сказав Кісслер.

Він застеріг від надмірного оптимізму щодо попередніх повідомлень про те, що «омікрон» є менш загрозливим, оскільки його висока заразність означає, що системи охорони здоров’я можуть зазнати чергового навантаження через зростання захворюваності.

Генеральний директор Pfizer Альберт Бурла сказав The Wall Street Journal, що, хоча «омікрон», схоже, викликає м’якші симптоми COVID-19, його швидке поширення може викликати більше мутацій.

«Я не думаю, що добре мати щось, що швидко поширюється. Те, що швидко поширюється, може заразити мільйони людей, і у вас може з’явитися новий варіант, – сказав Бурла. – Цього не хочеться».

«Омікрон» поширюється в той час, коли штам «дельта» спричинив спалах захворюваності, госпіталізацій і смертей у світі в останні місяці.

Штам «омікрон», вперше виявлений на півдні Африки минулого місяця, викликав тривогу в усьому світі і низку обмежень на поїздки.

Поки немає значущих даних про те, як вакцини від Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer та інших виробників реагують на новий штам коронавірусу. Усі виробники мають оприлюднити власні дані протягом кількох тижнів.