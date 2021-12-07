Понад 40 тисяч дітей віком від 12 років вакцинувалися проти COVID-19 – Ляшко

В Україні понад 40 тисяч дітей віком від 12 років вакцинувалися проти COVID-19, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«Але ми сьогодні не робимо пріоритету на масовій вакцинації дітей проти коронавірусної хвороби, оскільки ми зосереджені на групі ризику, на людях старшого та похилого віку. Для нас це пріоритет», – сказав міністр.

Ляшко зауважив, що в деяких країнах світу вакцинуватися проти COVID-19 дозволено дітям від п’яти років, і він сподівається, що і в Україні виробники вакцин зареєструють зміни до інструкцій та привезуть відповідні препарати, щоб розширити програму вакцинації дітей.

Від початку вакцинальної кампанії, за даними МОЗ, в Україні повністю імунізовані й отримали дві дози 11 921 738 людей.