Вакцинація підлітків проти COVID-19 в Україні: про що варто знати?

Однією з особливостей цієї хвилі Covid-19 є те, що вірус активно атакує неповнолітніх. У порівнянні з минулими спалахами діти хворіють частіше, хвороба у них протікає важче, також зростає кількість тих, хто потребує стаціонарного лікування. МОЗ дозволило вакцинацію дітей від 12 років. Чи є на неї попит, чому її рекомендують, і чи доступне щеплення проти коронавірусу в Україні?

«Діти не хворіють» – це міф

За офіційними даними МОЗ, станом на 10 листопада в Україні зареєстрували 24 747 нових випадків інфікування коронавірусом, з них 1 550 – це діти. За словами лікарів, штам «Дельта», який нині розповсюджений в Україні, є агресивнішим, і від ураження ним частіше потерпають не лише дорослі, але й неповнолітні.

У столичних лікарнях рекордна кількість дітей потребують медичної допомоги, повідомив київський міський голова Віталій Кличко. За його словами, нині ушпиталено 85 дітей, четверо – в реанімаціях.

Школи є рушійною силою пандемії, заявив директор Европейского регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге і висловився за необхідність вакцинації дітей.

«На наступному етапі ми будемо шукати докази щодо вакцинації для дітей, оскільки з'являється все більше і більше доказів того, що школи тепер теж є рушійною силою епідемії», – наголосив представник ВООЗ.

МОЗ рекомендує

Ще влітку медичне відомство «дало добро» на проведення вакцинації серед тих груп неповнолітніх, які мають важкі захворювання, і зараження коронавірусом може ускладнити їхній стан. Мова йде, наприклад, про онкохворих дітей. Крім цього, до переліку також потрапили діти, що виїжджають за кордон з метою навчання чи для участі у спортивних змаганнях.

А з кінця жовтня прийти на вакцинацію проти ковіду можуть усі підлітки віком від 12 до 17 років.

Нині на тлі низьких темпів вакцинації серед дорослого населення, «підліткове» щеплення користується попитом, стверджує сімейний лікар Дмитро Скіргіко. Принаймні, в одну з київських приватних клінік, де він працює, щодня на щеплення проти коронавірусу приводять 10-15 дітей.

Вакцинація необхідна, бо вірус вражає дітей і особливо підлітків

«Вакцинація необхідна, бо вірус, як бачимо, вражає дітей і особливо підлітків. Наразі з впевненістю можемо констатувати, що підлітки хворіють набагато важче, ніж на початку пандемії. Маємо численні госпіталізації, включаючи кисневу підтримку. Такого ми не бачили під час минулих спалахів захворювання», – розповідає лікар у коментарі Радіо Свобода.

Чому Pfizer?

Єдиною вакциною, якою дозволено щепити неповнолітніх, є Pfizer.

«Ця вакцина пройшла клінічні випробування, доведена її безпечність і відсутні побічні ефекти», – зауважує Дмитро Скіргіко.

Як у випадку з дорослими, вакцинацію дітей також проводять у два етапи з інтервалом у 21–28 дні. Рекомендована доза Pfizer – 0.3 мл.

0.3 мл. Перед щепленням дитину має оглянути педіатр або сімейний лікар.

Для щеплення необхідна письмова згода батьків і їхня присутність під час процедури.

Підліткам з 16 років це не є обов’язковою умовою.

Перед вакцинацією проти коронавірусу дитина повинна мати усі щеплення, згідно з Календарем щеплень

Протипоказаннями до вакцинації є важка алергія на першу дозу вакцини і ГРВІ в день щеплення.

Чи доступна вакцина?

Щеплення підлітків проти коронавірусу в Україні триває близько двох тижнів, і деякі батьки скаржаться, що мали складнощі з цим.

Перша історія. Луцьк

Моїй доньці 15 років, і я хочу її захистити від цієї небезпечної хвороби. Як тільки я дізналась, що підлітків дозволили щепити, я зателефонувала нашому сімейному лікареві. Пам’ятаю, що це було через 3-4 дні відтоді, як МОЗ ухвалило рішення. Лікар сказав, що нічого про це не знає. Я тоді зателефонувала на гарячу лінію по Волинській області. Там також повідомили, що інформацією не володіють. Мені так і сказали – «Що ви вірите телевізору?»

Я записала нашу розмову на диктофон, виклала у своєму фейсбуці. Наступного ранку до мене звернулись наші місцеві журналісти, дали контакти завідувачки дитячої поліклініки, і нас запросили на щеплення! Очевидно, що директорка закладу з’ֹясувала всю цю ситуацію, «пожвавила» своїх колег, і справа зрушила з місця.

Друга історія. Київ

Одразу як МОЗ видав наказ, я звернулась до педіатра. Лікарка сказала, що у неї Pfizer немає, і невідомо коли він буде. Тоді я зареєструвалась через інформаційний портал helsi – знайшла слот з наявною вакциною. Через 5 днів прийшли з сином в іншу поліклініку, принесли медичну картку з усіма щепленнями.

Нас чемно вислухали, але сказали, що вакцина скінчилася! Розчарована, я почала телефонувати у приватні клініки. Там також відповіли, що вакцини немає! Прийшли додому і ще раз записалися через систему на щеплення аж через два тижні (раніше не було) в іншу поліклініку.

Виходить, що у Києві підлітків направляють через електронний запис вакцинуватися у поліклініки, а у великі центри вакцинації, як от на Броварському проспекті – чомусь не записують.

Проте, як запевняють у МОЗ, в Україні немає дефіциту Pfizer.

На національному, регіональному і місцевих складах є понад 2 мільйони доз цієї вакцини.

А 6 листопада Україна отримала ще 1,4 мільйона доз Pfizer.