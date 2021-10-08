Вакцинація дітей проти коронавірусу: користь і ризики

В Україні планується дозволити щеплення проти COVID-19 для всіх дітей старше 12 років. Відповідну рекомендацію на розгляд МОЗ подала Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики. За яких умов і якою вакциною щепитимуть неповнолітніх, а також наскільки доцільним є такий крок?

Національна технічна група з питань імунопрофілактики рекомендує МОЗ зробити вакцину Pfizer доступною для дітей від 12 років. Про це повідомив голова НТГЕІ, імунолог Федір Лапій.

«Ми наголошуємо на важливості вакцинації дітей і проти інфекційних хвороб, які входять до Календаря щеплень. Перевірте свій календар щеплень, і перш ніж іти на вакцинацію проти COVID-19, провакцинуйте свою дитину від інших інфекційних хвороб», – наголосив Федір Лапій.

За словами Лапія, необхідно затвердити алгоритм, за яким дітей вакцинуватимуть проти коронавірусу.

«Є два нюанси. Перший полягає в тому, що на сьогодні, перед вакцинацією дитину має оглядати або лікар сімейної медицини, або педіатр. У мобільних бригадах можуть бути лікарі інших спеціальностей, терапевти... Де він (огляд – ред.) буде здійснений – у пункті щеплення чи, наприклад, в амбулаторії – це алгоритм, на який у НТГЕІ немає відповіді, це не наші повноваження», – каже експерт.

Щеплення окремих груп дітей

У липні цього року МОЗ дозволила вакцинацію дітей старше 12 років у випадку, якщо дитина:

має супутні недуги, які можуть ускладнювати перебіг захворювання;

виїжджає за кордон для навчання чи участі у спортивних змаганнях і для перетину кордону необхідний сертифікат вакцинації.

приїхала з іншої країни, де вона отримала першу дозу вакцини Pfizer та має документ, що підтверджує щеплення.

Про користь

Проводити щеплення для дітей проти коронавірусу є нормальною практикою в цивілізованих державах, вважає сімейна лікарка Дарина Дмитрієвська. На її думку, це рішення має сенс, оскільки діти:

самі хворіють і потрапляють до лікарні;

виступають безсимптомними передавачами інфекції.

Якщо вакцинуємо дітей, то зміцнимо захист населення

«Вважаю це цілком адекватним кроком. Дослідження показали, що вакцина Pfizer є ефективною і безпечною для дітей. Це дозволить максимально охопити населення щепленням. Якщо вже визнали нормою вакцинацію працівників освітніх закладів, то невакциновані діти можуть продовжувати розповсюджувати захворювання. Якщо вакцинуємо дітей, то зміцнимо захист населення», – зауважила сімейна лікарка в коментарі Радіо Свобода.

Вона припускає, що щеплення неповнолітніх буде непопулярним з огляду на мляву вакцинацію серед дорослого населення, особливо його пріоритетних груп. До того ж українську ситуацію не можна порівняти з Ізраїлем чи Великою Британією, де вакцинували більшість дорослого населення, і тепер черга дійшла до дітей.

Згідно з результатами соцопитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, лише 23% українців вважають вакцинацію ефективним засобом захисту від COVID-19.

Про доцільність і ризики

На думку очільника МОЗ Віктора Ляшка, дітям варто робити щеплення проти коронавірусу, але нині це питання не на часі.

У нас не зростає рівень захворюваності серед дітей від 0 до 19 років

«Ми проаналізували рівень захворюваності серед дитячих колективів і кількість дітей у структурі захворюваності. Цей показник не перевищує 8%. Ми аналізували це до циркуляції штаму Дельта, після виявлення штаму Дельта в Україні… У нас не зростає рівень захворюваності серед дітей від 0 до 19 років. А от рівень захворюваності з летальними наслідками людей старше 60 років – досить високий», – заявив міністр в інтерв’ю виданню «Слово і діло».

На думку Віктора Ляшка, необхідно вакцинувати бодай половину дорослого населення, а вже потім вести мову про щеплення дітей. Вакцину мають отримати ті групи, в яких є найбільші загрози життю і здоров’ю.

Сумнівною і малодослідженою називає вакцинацію дітей проти COVID-19 вірусолог Алла Мироненко. На її думку:

вакцинація не стримує перенесення інфекції;

щеплення лише запобігає важкому перебігу захворювання.

А серед дітей мало тих, хто важко переносить коронавірус.

Виділення вірусу дітьми є незначним на фоні дорослих людей

«У дітей мало рецепторів, які здатні зв’язувати цей вірус для того, щоб він проник у клітини. Виділення вірусу дітьми є незначним на фоні дорослих людей. На відміну від вірусу грипу, коронавірус першими вражає саме дорослих, а вже потім вони інфікують дітей», – зауважила професорка в розмові з Радіо Свобода.

Крім цього, застерігає Алла Мироненко, варто буди обережним із м-РНК-вакцинами, якими є Pfizer. На відміну від класичних вакцин з інактивованим вірусом, вакцини з таким принципом дії є новачками і потребують більш тривалого часу для вивчення їхньої безпечності. І в цьому випадку, на її думку, діти є не найкращою мішенню для експериментів.