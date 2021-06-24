ВООЗ підтвердила, що вакциною Pfizer можна щепити дітей від 12 років

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я дійшли висновку, що вакцина від коронавірусу виробництва Pfizer/BioNTech може бути використана для щеплень дітей від 12 років. Про це йдеться в оновлених рекомендація ВООЗ.

В організації нагадали, що діти та підлітки, як правило, переносять COVID-19 у легшій формі, ніж дорослі, тому, якщо вони не мають додаткових факторів ризику, їх вакцинація не є більш терміновою, ніж літніх людей, людей з хронічними захворюваннями та медиків.

«Необхідні додаткові докази використання різних вакцин проти COVID-19 у дітей, щоб дати загальні рекомендації по вакцинації дітей від COVID-19», – мовиться у повідомленні.

У ВООЗ наголосили, що випробування впливу вакцини на дітей продовжуються, і організація оновлюватиме свої рекомендації за наявності нових даних.

В організації нагадали, що схваленими до використання та такими, що відповідають критеріям безпеки та ефективності, є вакцини: AstraZeneca/Oxford, Johnson&Johnson, Moderna, Pfizer/BioТTech, Sinopharm та Sinovac.