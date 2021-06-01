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01 червня 2021, Київ 08:31
Новини | Коронавірус

У Євросоюзі дві країни 1 червня розпочинають вакцинацію проти COVID-19 серед підлітків

Очікується, що й інші європейські країни наслідуватимуть приклад Румунії та Італії, хоча деякі спершу можуть продовжити надавати пріоритет дорослим і дітям із проблемами зі здоров’ям

Румунія та Італія стали першими країнами Євросоюзу, які з 1 червня розпочинають щеплення проти COVID-19 серед підлітків. Раніше Європейська комісія схвалила використання вакцини BioNTech/Pfizer для дітей віком від 12 років.

Це сталося 31 травня, через тиждень після того, як Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило цю вакцину і для такої вікової групи. Кожна з 27 країн-членів ЄС тепер може вирішити, чи розширювати свої кампанії вакцинації до підлітків.

Очікується, що й інші європейські країни наслідуватимуть приклад Румунії та Італії, хоча деякі спершу можуть продовжити надавати пріоритет дорослим і дітям із проблемами зі здоров’ям.

Вакцина BioNTech/Pfizer уже схвалена для використання серед дітей віком від 12 років у США та Канаді. Це відбувається на тлі того, як Сполучені Штати та Європа успішно реалізують свої кампанії щодо вакцинації, це дозволяє країнам поступово знімати обмеження разом із падінням кількості нових інфікувань.

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