Польща випереджає Україну за числом вакцинованих у понад 50 разів

Польща випереджає Україну за числом людей, які завершили вакцинацію, в 50,8 раза. Про це свідчать дані, оприлюднені 29 травня інформагенцією PAP.

«Понад 6,3 мільйона людей повністю вакциновані, або двома дозами препаратів від Pfizer/BioNTech, Moderna та AstraZeneca або одноразовою вакциною від Johnson&Johnson», – ідеться в повідомленні польської агенції.

В Україні, за офіційними даними, завершили вакцинацію проти коронавірусної інфекції нового типу трохи більш як 0,3% населення, або 123 964 людини.

У цілому в Польщі зроблено понад 19,1 щеплень проти COVID-19. В Україні цей показник у 17 разів менший – 1 132 821.

Населення України та Польщі майже однакове. У Польщі живе до 38 мільйонів людей.

Чисельність населення на підконтрольній уряду частині території України (де відбувається вакцинація) становить від 38 до майже 40 мільйонів людей.

Дані, які на 1 квітня наводить Державна служба статистики, враховують населення підконтрольних угрупованням «ЛНР» і «ДНР» частин Луганської та Донецької областей і не враховують населення окупованого Криму. За цими підрахунками, в Україні живе 41 мільйон 488 тисяч людей. Дані про кількість населення в ОРДЛО суттєво різняться – від 1,6 мільйона до 3,7 мільйона людей.