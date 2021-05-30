В Одесі запрацював центр вакцинації на стадіоні – такі самі центри працюють у Львові і Києві. Ці три регіони увійшли до пілотного проєкту, в рамках якого на спортивних аренах вакцинують китайським препаратом Coronovac. Отримати вакцину в рамках дорожньої карти зможуть ті громадяни, які зареєструвались в додатку «Дія». Базою вакцинації став спортивний комплекс Національного університету «Одеська юридична академія». Поряд із ним розташований медичний пункт, де зберігаються резервні порції вакцини на випадок, якщо бажаючих буде більше, аніж є ліків на базі центру. Вакцину ставлять медичні працівники Центру первинної медико-санітарної допомоги №3. В новому центрі планують щоденно робити 250-300 щеплень. За офіційною інформацією, в регіоні вакцини різних типів отримали близько 49 тисяч мешканців, майже п’ять тисяч з них отримали другу дозу. Запасів Coronovac в регіоні – 7800 доз.