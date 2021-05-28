Коронавірус: регулятор ЄС дозволив використовувати вакцину Pfizer для підлітків

Європейський регулятор лікарських засобів EMA схвалив застосування вакцини проти коронавірусу Pfizer-BioNTech для дітей віком від 12 до 15 років.

У березні Pfizer і BioNTech оприлюднили дані випробувань, які показали 100-відсоткову ефективність вакцини в захисті підлітків від коронавірусної інфекції. У випробуванні взяли участь 2260 підлітків.

Тепер країни Європейського союзу повинні самостійно вирішити, чи пропонувати вакцинацію підліткам. 27 травня, ще до рішення ЕМА, Німеччина заявила про рішення почати вакцинацію підлітків із 7 червня.

Вакцинація дітей і молоді вважається важливим кроком для досягнення «колективного імунітету» і стримування пандемії. Директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге попередив, що пандемія COVID-19 не закінчиться, поки не будуть вакциновані 70 відсотків всього населення.

У світі вже зробили більше ніж 1,5 мільярда щеплень від COVID-19, лідерами за кількістю застосованих доз вакцини є Китай, США та Індія.

11 травня у США дозволили використання вакцини Pfizer-BioNTech для підлітків віком від 12 років. А перед цим Канада стала першою країною, де санкціонували вакцинацію підлітків вакциною Pfizer-BioNTech.