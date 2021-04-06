Україна уклала договір із Pfizer на постачання 10 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу – Зеленський

Україна уклала договір з американською фармацевтичною корпорацією Pfizer на постачання 10 мільйонів доз вакцини проти COVID-19, повідомила пресслужба президента України.

«Сьогодні дуже важливий день для України і для українців – ми сьогодні нарешті підписали важливий контракт з компанією Pfizer на постачання 10 мільйонів доз вакцини Pfizer. Це дійсно складно було зробити, але завдяки розмові з керівником компанії Pfizer Альбертом Бурлою – в мене з ним була розмова 8 лютого – він пообіцяв, що зробить усе можливе й неможливе. І зробив це», – заявив Зеленський.

Як йдеться в повідомленні, безпосередньо переговорним процесом щодо постачання препарату в Україну за дорученням голови держави займався керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Він додав, що співпраця з американськими фармацевтичними компаніями буде продовжуватися й розширюватися.

В Офісі президента нагадали, що 8 лютого президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою правління, головним виконавчим директором фармацевтичної корпорації Pfizer Альбертом Бурлою, під час якої голова правління Pfizer пообіцяв зробити «все можливе», щоб Україна отримала перші партії вакцини за контрактом якнайшвидше.

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що уряд отримав підтвердження про додаткове постачання майже мільйона доз вакцини Pfizer/BioNTech у межах глобального механізму COVAX. Водночас міністр охохрони здоров'я Максим Степанов повідомив, що в Україну ще не прибуло жодної дози вакцини за ініціативою COVAX.

24 лютого в Україні розпочалася планова вакцинація від коронавірусної інфекції препаратом Covishield.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляв, що Україна має «домовленості і контракти» на поставки більше ніж 22 мільйонів доз вакцин від коронавірусу від різних світових виробників.