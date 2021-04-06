Після повільного старту Франція і Німеччина сподіваються прискорити свої програми вакцинації проти COVID-19 на тлі зростання кількості захворювань; Польські лікарні щосили намагаються впоратися з ситуацією в той час, як у тій країні спостерігається приплив хворих у великодні вихідні; Сербські бари і ресторани знову відчиняються для роботи на відкритому повітрі, не дивлячись на високий рівень інфікування та сповільнення програми вакцинації; Уряд США доручив фармацевтичній компанії Johnson & Johnson керувати підприємством з виробництва вакцини в місті Меріленд після того, як 15 мільйонів доз вакцини довелося списати через забруднення. (Джерело: AP / Johnson & Johnson)