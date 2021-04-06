Нова Зеландія відкриває вільне сполучення з Австралією – країни подолали поширення COVID-19

Нова Зеландія оголосила 6 квітня, що відкриє можливість вільних подорожей до Австралії пізніше цього місяця, оскільки обидві країни успішно припинили поширення вірусу. Початок безкарантинних поїздок між Новою Зеландією та Австралією стане полегшенням для родин, які були розлучені пандемією, а також для туристичної галузі.

Прем’єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн заявила, що медики вважають, що ризик передачі вірусу з Австралії низький, а поїздки безпечні.

Тим часом, у США чиновники медичної галузі заявили, що число нових випадків захворювання на COVID-19 у країні залишається високим, додавши, що багато людей, які потребують госпіталізації, – це молоді люди, які є активними спортсменами.

Директор Центру з контролю та профілактики захворювань (CDC) Рошель Валенскі заявила, що число нових випадків захворювання зросло в середньому до 64 тисяч на день, і це на 7% більше, ніж у попередній тиждень. У той же час вона вказала на позитивні зрушення серед найбільш вразливої вікової групи, зазначивши, що смертність від вірусів серед людей похилого віку сягнула найнижчого рівня від початку осені.