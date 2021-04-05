«Укрзалізниця» повідомила, які спецрейси у «червоні зони» проведе 5 квітня

Компанія «Укрзалізниця» повідомила, що продовжить у понеділок виконувати узгоджені з МОЗ та МІУ спеціальні рейси для вивезення пасажирів, яким критично важливо дістатися або залишити «червоні зони».

«У понеділок, 5 квітня, курсуватимуть такі спецрейси: поїзд № 1/2 Костянтинівка-Івано-Франківськ, 3/4 Ужгород-Запоріжжя, 5/6 Херсон-Ужгород, 15/16 Рахів-Харків, 117/118 Київ-Чернівці, 133/134 Рахів-Миколаїв, 143/144 Ворохта-Київ», – йдеться в повідомленні.

У відомстві заявили, що вдячні місцевим ОДА за ініціативу, а також Міннфраструктури та МОЗ «за розуміння ситуації та можливість безпечно, організовано та контрольовано забезпечити перевезення людей з обов’язковим дотриманням маскового режиму у вагонах, що пройшли ретельну дезінфекцію».

Спецрейси до «червоних зон» «Укрзалізниця» здійснює, починаючи з 27 березня.

Станом на 4 квітня, у «червоній зоні» перебувають Київ, Житомирська, Івано-Франківська, Закарпатська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернігівська, Чернівецька області.