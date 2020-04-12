Коронавірус і Україна. Живий блог

Андреа Бочеллі дав концерт у порожньому Міланському соборі
Італійський тенор Андреа Бочеллі 12 квітня, коли більшість християн відзначають Великдень, дав концерт у порожньому Міланському соборі Дуомо в той час, як люди у всьому світі змушені залишатися вдома через пандемію коронавірусу.
Бочеллі виступав у супроводі органу. Виступ транслювали наживо.
Уже місяць, як в Україні запроваджено карантин
У столиці та регіонах діють обмеження, що запобігають швидкому поширенню епідемії коронавірусної хвороби COVID-19.
На ранок 12 квітня в Україні діагностували 2 777 випадків захворювання,
89 пацієнтів одужали, 83 – померли.
Медики запевняють, що Україна ще не досягла піку епідемії. Через побоювання різкого сплеску коронавірусної інфекції та через Великодні свята влада на місцях запроваджує нові обмеження.
Як виглядає Київ в умовах карантину та як живуть кияни – пропонуємо побачити через об'єктив фотокамери фотографа Радіо Свобода Сергія Нужненка.
Спалах коронавірусної інфекції на Тернопільщині: серед заражених 41 медик
41 медпрацівник захворів на спричинене коронавірусом захворювання COVID-19 у Монастириському районі в Тернопільській області, повідомив заступник голови Монастириської районної держадміністрації Павло Дронь.
«На 18:00 в Монастириському районі виявлено інфікованих коронавірусом 141 особу… В їх числі медперсоналу – 41 (11 лікарів, 30 медсестер і фельдшерів)», – написав Дронь у фейсбуці ввечері 12 квітня.
За його словами, серед тих, хто захворів, семеро дітей.
При цьому четверо людей одужали, це двоє лікарів і двоє медсестер. З понеділка вони повертаються до роботи, повідомив чиновник.
Прем’єр Британії подякував лікарям за порятунок його життя
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, якого 12 квітня виписали з лікарні після лікування від COVID-19, подякував лікарям за те, що вони врятували його життя.
Звернення оприлюднене у твітері Джонсона.
«Складно знайти слова, щоб висловити, наскільки я в боргу перед NHS (британська державна служба охорони здоров’я – ред.) за порятунок мого життя», – сказав Джонсон.
Він наголосив, що зусилля мільйонів людей у Британії, які залишаються вдома, варті того. «Разом ми подолаємо цей виклик, як долали багато інших у минулому», – сказав Джонсон.
Голова уряду Британії продовжить лікування у своїй заміській резиденції Чекерс.
Італія повідомила про найменшу кількість смертей від коронавірусу за понад 3 тижні
В Італії, що найбільше з країн Європи потерпіла від епідемії коронавірусу, за добу помер 431 пацієнт з коронавірусною хворобою COVID-19, це найменше число за понад три тижні, від 19 березня.
Загальна кількість померлих в Італії сягнула 19899, повідомило Агентство цивільного захисту країни. Більше померлих лише у США.
Німеччина зосередиться на подоланні коронавірусу і його наслідків під час президентства в ЄС – Маас
Спалах коронавірусу буде головним у порядку денному Європейського союзу, коли головувати там буде Німеччина, написав у статті, опублікованій 12 квітня в газеті Die Welt німецький міністр закордонних справ Гайко Маас.
«У нас буде «корона-президентство для подолання коронавірусу і його наслідків», – написав Маас.
За його словами, одним із перших завдань після покращення ситуації буде поступове і скоординоване зняття обмежень на подорожі.
Історики порівняли пандемії чуми і коронавірусу: великі втрати спонукали до позитивних змін
Чума була одна з найдошкульніших пошестей в історії людства. Зрештою, такий захід, як карантин, від італійського quarantena – quaranta giorni, «сорок діб» – застосували вперше під час пандемії чуми в XIV столітті. Про те, якою була чума та її наслідки, Радіо Свобода поговорило з істориком, координатором проєкту «Лікбез. Історичний фронт» Кирилом Галушком.
– Гинуло багато людей і це було кожного разу величезна трагедія.
З іншого боку, це мобілізувало, це був великий стрес і щоразу люди намагалися робити якісь висновки: санітарія, водогони, каналізація, мити руки, більше чистоти. Це сприяло принаймні побутовому прогресу для уникнення таких спалахів.
Володимир Зеленський пообіцяв мільйон доларів тому, хто винайде вакцину – Ляшко
Президент України Володимир Зеленський пообіцяв щонайменше мільйон доларів за вакцину від коронавірусної хвороби COVID-19, повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко в інтерв’ю LB.ua.
«Я вам відкрию секрет. Президент попросив мене, щоб я написав листи на наших академіків і пообіцяв, що якщо хтось винайде вакцину або ліки, то отримає, не знаю з якого фонду, мінімум мільйон доларів», – розповів Ляшко.
«Не завжди встигаєш поїсти» – український медик розповів про умови роботи в Італії
Гліб Бітюков – медбрат Київської міської клінічної лікарні №17, один із медиків, який прибув у складі української бригади до Італії. Вже тиждень він працює у лікарні міста Пезаро. Гліб розповів Радіо Свобода про те, які там умови, як працює медперсонал в умовах епідемії і чому ця поїздка є корисною для України.
«Зараз складна ситуація для будь-якої країни, як для Італії, так і для України. Наше обладнання відрізняється від їхнього обладнання, наша система охорони здоров'я відрізняється від їхньої. Ми зараз перебуваємо на етапі медичної реформи і я сподіваюся, що це змінить нашу систему. Нам буде важко, але важко всім. У 2014 році, коли почалася війна і Росія напала на нас, то всі думали, що ми не зможемо впоратися з великою кількістю російської армії, але ми змогли. То ж я думаю, що це трапиться і зараз. Ми зможемо», – вважає Гліб.
Росія повідомила про рекордну кількість нових випадків COVID-19
Росія повідомила про рекордні 2 186 нових випадків COVID-19, які зафіксували за останню добу.
Тепер кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби в Росії становить 15 770 людей. 130 людей померли.
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Папа Римський у Великодній проповіді порівняв коронавірус із часами, коли розіп’яли Христа
«Вони (послідовники Христа – ред.), як і ми, мали перед своїми очима драму виживання, несподіваної трагедії, яка трапилася занадто раптово. Вони бачили смерть і вона обтяжувала їхні серця. Біль був змішаний зі страхом (за свої життя – ред.). Потім також був страх за майбутнє та за все, що потрібно відбудувати... Для них, як і для нас, це була найтемніша година», – сказав папа Римський у своїй великодній проповіді.
Зарплати лікарів: скільки отримуватимуть українські медики під час епідемії коронавірусу і хто їм платитиме
В умовах епідемії коронавірусу, коли медперсонал та лікарі потрапили у зону найвищого ризику, питання оплати їхньої праці є ключовим. Скільки ж грошей мають отримувати лікарі, які лікують пацієнтів із COVID-19 ? З якого бюджету надбавки будуть оплачуватися? І що робити, якщо визначеної державою надбавки немає? Радіо Свобода опитало лікарів і зібрало інформацію із різних регіонів.
Зокрема, МОЗ пропонує фінансувати додаткові доплати медичним працівникам за рахунок місцевих бюджетів.
«Для забезпечення виконання наказу №145 просимо переглянути відповідні місцеві бюджети, прийняти рішення про виділення додаткових коштів на встановлення доплат медичним та іншим працівникам з місцевих бюджетів та надіслати копії цих рішень до Міністерства охорони здоров’я України», – зазначається у документі.
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Дніпропетровщина: 53 медпрацівники перебувають на ізоляції через коронавірус у медсестри
На Дніпропетровщині у райцентрі Петропавлівка через інфікування коронавірусом медсестри на ізоляції перебувають 53 медпрацівники місцевої лікарні. Інформацію про цей випадок Радіо Свобода підтвердила начальниця відділу санепіднагляду ГУ Держспоживслужби в Дніпропетровській області Неля Полюхович.
За її даними, у всіх медпрацівників взяли аналізи методом полімеразної ланцюгової реакції, на результати очікують.
Жінка, у якої діагностували хворобу, мала контакти з членами релігійної організації, яка проводила біблійну школу в Першотравенську, де потім зафіксували спалах коронавірусу.
За даними МОЗ, станом на ранок 12 квітня на Дніпропетровщині лабораторно підтвердили 58 випадків COVID-19.
Ляшко: 82% померлих після COVID-19 мали супутні захворювання
«Аналізуючи динаміку смертності, 82% мали супутні захворювання, зокрема серцево-судинні, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок і легень. У деяких осіб були поєднані захворювання. Усе це після приєднання до цих хронічних хвороб коронавірусної хвороби призводить до того, що ми відмічаємо ускладнення, які є несумісні з життям», – сказав Ляшко на брифінгу.
Станом на ранок 12 квітня в Україні виявили 2 777 випадків COVID-19. 89 пацієнтів одужали, 83 – померли.
В Україні зафіксували 266 нових випадків коронавірусу – МОЗ
В Україні зафіксували 266 нових випадків коронавірусу, повідомило Міністерство охорони здоров’я.
За даними станом ранок на 12 квітня, на території країни виявили 2 777 випадків COVID-19. 89 пацієнтів одужали, 83 – померли.
Перші два випадки коронавірусної хвороби виявили на Миколаївщині. Тепер COVID-19 діагностований у всіх регіонах України.
«Будьте посланцями життя в час смерті» – папа Римський напередодні Великодня
Папа Римський Франциск закликав людей «не піддаватися страху» під час всенощної святкової меси в порожній базиліці святого Петра напередодні свята Великодня, яке більшість християн світу зустрічає 12 квітня.
У церкві, яка може вмістити до 10 тисяч людей, під час суботньої меси були присутні лише близько 20 людей, хор був також менший, ніж зазвичай. Через спалах коронавірусної інфекції було скасовано і кілька традиційних заходів, зокрема, хрещення дорослих новонавернених.
Через COVID-19 Москва запроваджує «цифрові перепустки» для поїздок
Влада російської столиці Москви через поширення коронавірусної інфекції запроваджує так звані «цифрові перепустки» для пересування з використанням транспорту. Перепустку треба буде оформлювати для будь-якого пересування з використанням транспортних засобів – це стосується і поїздок у громадському транспорті, і поїздок у власній машині, і на таксі. Багаторазові перепустки матимуть співробітники, присутність яких на робочому місці «є абсолютно необхідним».
Система перепусток наразі не стосується піших виходів із дому, але при цьому треба буде дотримуватися інших правил загальної самоізоляції.
Станом на ранок 11 квітня в Росії діагностовано понад 13 з половиною випадків захворювання на COVID-19. За останню добу в цій країні виявили 1667 випадків коронавірусної інфекції, з них понад тисяча – в Москві. Столиця Росії лідирує і за загальною чисельністю хворих – їх там понад вісім тисяч.
Одразу після карантину підвищення цін на квитки в поїздах не буде – міністр інфраструктури
«Укрзалізниця» не планує підвищувати тарифи на проїзд у пасажирських поїздах після скасування карантину і відновлення сполучення, повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій в інтерв’ю Радіо Свобода.
«Тарифи ще не змінювалися... Поки що підвищення тарифів по пасажирських перевезеннях як не планувалося, так і не планується. Зрозуміло, що до цього питання необхідно буде підходити в майбутньому. Але коли? Я поки що вам не скажу. Тим більше, що наразі пасажирські перевезення у нас не здійснюються», – сказав Криклій.
ВООЗ закликає Білорусь підготувати лікарні для інфікованих COVID-19
Всесвітня організація охорони здоров’я звернулася до влади Білорусі із закликом готуватися до несприятливого розвитку ситуації з епідемією коронавірусної інфекції. Про це йшлося 11 квітня в Мінську на зустрічі групи експертів ВООЗ із журналістами.
За результатами вивчення ситуації фахівці дійшли висновку, що епідемія в Білорусі перейшла в більш небезпечну фазу, заявив керівник групи Патрік О'Коннор. Він рекомендував білоруській владі підготувати лікарні для прийому інфікованих. Представники ВООЗ також рекомендували скасувати всі масові заходи, включно із запланованим на 9 травня військовим парадом.
Міністерство оборони Білорусі раніше 11 квітня заявило, що «навіть не розглядає» можливість скасування або перенесення параду.
Шмигаль назвав радників щодо виходу з карантину
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розкрив імена фахівців, які обговорюють з урядовцями стратегії та ідеї виходу країни з карантину. Крім міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка, до цієї групи увійшли
▪️Ярослав Жаліло — заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень
▪️Елла Лібанова — директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України
▪️Андерс Аслунд — старший науковий співробітник Атлантичної ради США
▪️Олег Устенко — радник Президента України
▪️Ерік Найман — керуючий партнер Capital Times
▪️Віллем Буітер — професор Колумбійського університету
▪️Євген Пенцак — викладач економіки та фінансів Києво-Могилянської бізнес-школи.