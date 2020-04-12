Коронавірус і Україна. Живий блог

Станом на ранок 12 квітня в Україні підтвердили 2 777 випадків захворювання COVID-19.

Водночас у МОЗ звертають увагу на те, що кількість людей, які одужали – 89 пацієнтів, перевищила кількість летальних випадків – 83.

Із 7 квітня державний кордон України можна перетнути тільки автомобільним транспортом і тільки через 19 кордонів пропуску.

6 квітня в Україні набули чинності нові карантинні обмеження (зокрема, в громадських місцях не можна перебувати без маски чи респіратора).

31 березня МОЗ оновило алгоритми стаціонарного лікування пацієнтів із COVID-19, на день раніше визначило 240 лікарень, які першими прийматимуть пацієнтів із COVID-19.

Уряд запровадив обов’язкову самоізоляцію для хворих на COVID-19 і контактних людей.

Україна 28 березня обмежила перетин державного кордону на в’їзд і виїзд через поширення коронавірусної інфекції після того, як 26 березня увечері голова держави Володимир Зеленський анонсував повне закриття кордону.

28 березня в МЗС України повідомили, як громадяни і постійні мешканці України можуть повернутися до країни за нинішніх умов.

Кабмін продовжив карантин і запровадив режим надзвичайної ситуації до 24 квітня (карантин розпочався 12 березня і мав тривати до 3 квітня).

Захворювання COVID-19 спричиняється коронавірусом SARS-CoV-2, раніше відомим як 2019-nCoV, що належить до великої групи коронавірусів. У деяких випадках перебіг хвороби легкий, в інших – із симптомами застуди і грипу, зокрема з високою температурою і кашлем. Це може перерости в пневмонію, що може стати смертельною. Більшість хворих видужує; помирають переважно люди з ослабленою імунною системою, зокрема літні.

Станом на 11 квітня кількість підтверджених випадків інфікування коронавірусом у світі перевищила 1 мільйон 720 тисяч. Від COVID-19 померли понад 104 тисячі людей, одужали понад 389 тисяч.

Тут ми публікуємо коментарі фахівців, їхні рекомендації, як вберегтися, й інформуємо про розвиток подій щодо пандемії коронавірусу в Україні і світі.