ФБР: найімовірніша причина пандемії COVID-19 – витік із лабораторії в Китаї

Директор американського Федерального бюро розслідувань Крістофер Рей заявив 28 лютого, що пандемія COVID-19, найімовірніше, була спричинена інцидентом в лабораторії в китайському місті Ухань.

«ФБР протягом досить тривалого часу оцінювало, що джерелом пандемії, швидше за все, є потенційний лабораторний інцидент в Ухані», – сказав Рей в інтерв’ю Fox News.

Раніше цього тижня Міністерство енергетики США також назвало витік із китайської лабораторії найбільш імовірною причиною спалаху пандемії у світі. Однак інші агентства американської розвідки вважають, що вірус з’явився природним шляхом.

В інтерв’ю Рей також звинуватив уряд Китаю в спробах зупинити зусилля США з розслідування причин пандемії.

«Китайський уряд... робив усе можливе, щоб спробувати перешкодити і заплутати роботу, яку виконує уряд США та близькі іноземні партнери», – сказав Рей.

Китайські чиновники заперечують такі заяви, називаючи це кампанією наклепу на Пекін.

Наукова спільнота вважає надзвичайно важливим визначити джерела пандемії, щоб краще боротися з нею або й запобігти наступній.