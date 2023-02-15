ВООЗ зупинила розслідування щодо походження COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) зупинила другу фазу розслідування про походження коронавірусу через проблеми зі збором даних у Китаї, повідомила представниця організації Марія ван Керкхове у розмові з журналом Nature.

Ван Керкхове зазначила, що керівництво ВООЗ і далі контактує з китайськими чиновниками, щоб переконати КНР поділитися даними про вірус. Співробітники організації також зв’язалися з китайським центром контролю захворювань, щоб налагодити співпрацю.

Водночас, Nature пише, що для збору необхідних даних про походження COVID-19 пройшло дуже багато часу. При цьому вчені мають достатньо інформації, щоб запобігти можливим спалахам у майбутньому.

Перший випадок захворювання на COVID-19 виявили в китайському місті Ухань наприкінці 2019 року, після чого він поширився по інших країнах. 11 березня 2020 року ВООЗ оголосила пандемію коронавірусу.

Після візиту до Уханьського інституту вірусології в 2021 році ВООЗ заявила, що витік COVID-19 з лабораторії «вкрай малоймовірний». Вчені дійшли висновку, що хвороба, ймовірно, передалася людям від кажанів. Після серйозної критики, зокрема з боку колег, голова ВООЗ визнав, що виключати лабораторний витік передчасно.

Китай неодноразово називав припущення про поширення COVID-19 з китайської лабораторії необґрунтованим і стверджував, що вірус виник у США, де також займалися дослідженням коронавірусів.

З початку пандемії COVID-19 виявили майже 700 мільйонів людей у світі. Число смертей сягнуло майже семи мільйонів.