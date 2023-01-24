В Україні вперше зафіксували випадок захворювання на штам COVID-19 «Кракен» – МОЗ

В Україні вперше задокументували захворювання на підвид штаму COVID-19 «Омікрон» ХВВ.1.5, або «Кракен», повідомляє Міністерство охорони здоров’я 24 січня.

«В Україні зафіксували перший випадок зараження новою сублінією варіанта SARS-CoV-2 «Omicron» XBB.1.5, або «Кракен». Випадок був зафіксований у Сумській області у людини, яка не пройшла курс вакцинації проти коронавірусу», – йдеться в повідомленні.

МОЗ наводить дані Всесвітньої організації охорони здоров’я, за якими XBB.1.5 не має мутацій, які робили б його більш небезпечним, ніж інші субваріанти. Водночас XBB.1.5 «найбільш ефективно ухиляється від імунної відповіді людини та здатний викликати серйозні захворювання у людей похилого віку та людей з ослабленим імунітетом».

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Відомство нагадує, що вакцинація є головним способом вберегтися від важкого перебігу коронавірусної хвороби.

На початку січня у Нью-Йорку та Нью-Джерсі зафіксували рекордний рівень шпиталізації із COVID-19 за останні 11 місяців, зріс також рівень смертності. Оскільки XBB.1.5 краще уникає імунітету, деякі інфекціоністи кажуть, що більшість американців, які вже перехворіли на коронавірус, ймовірно, підхоплять його знову.

Водночас координатор Білого дому з питань реагування на COVID-19 Ашіш Джа вказав на те, що слабкий захист мають ті, хто нещодавно перехворів або отримав щеплення.