З початку грудня в Китаї через COVID-19 померли майже 60 тисяч людей – Reuters

Влада Китаю повідомила про смерть майже 60 тисяч людей через COVID-19 з початку грудня, коли в країні послабили коронавірусні обмеження, передає агенція Reuters.

Національна комісія охорони здоров’я Китаю стверджує, що з 8 грудня по 12 січня від причин, пов’язаних із COVID-19, померло 59 938 людей. 5503 випадків смерті були викликані дихальною недостатністю через коронавірусну інфекцію, решта – через поєднання коронавірусної інфекції та інших захворювань. При цьому китайські експерти стверджують, що пік поширення захворювання в країні пройдено.

Раніше влада Китаю повідомляла, що з початку пандемії в країні померли близько 5 тисяч людей, а за грудень було зареєстровано менше ніж 10 смертей. Цього тижня Всесвітня організація охорони здоров’я звинуватила владу країни у заниженні кількості смертей.

Різке зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію почалося в Китаї на початку грудня, невдовзі після того, як у країні вирішили послабити карантинні заходи. Цьому передували протести проти політики «нульової терпимості» до COVID-19, що передбачала жорсткі локдауни в масштабах цілих міст і масове тестування населення. Як тільки заходи були послаблені, у країні різко зросла кількість випадків захворювання на COVID-19.