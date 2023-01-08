Китай скасовує карантин для мандрівників

Китай скасував карантинні вимоги для мандрівників, які приїжджають у країну, поклавши край майже трирічній самоізоляції, навіть коли країна бореться зі сплеском випадків Covid.

Люди, які прибули до країни, висловили полегшення через те, що їм не довелося проходити карантин, який був невід’ємною частиною життя в Китаї.

У Гонконзі, де кордон із материковим Китаєм був знову відкритий після років закриття, понад 400 000 людей збираються вирушити на північ протягом найближчих восьми тижнів.

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Різке зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію почалося в Китаї на початку грудня, невдовзі після того, як у країні вирішили послабити карантинні заходи. Цьому передували широкі громадські протести проти політики «нульової терпимості» до COVID-19, яка передбачала жорсткі локдауни в масштабах цілих міст і поголовне тестування населення.