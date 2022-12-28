США введуть обов’язкові тести на COVID-19 для приїжджих з Китаю

США оголосили про рішення запровадити обов’язкові тести на COVID-19 для приїжджих з Китаю. Як передає агенція Reuters, про таке рішення заявили представники охорони здоров’я США 28 грудня, приєднавшись до Індії, Італії, Японії та Тайваню, які вжили жорсткіші заходи після рішення Пекіна скасувати сувору політику «нульової толерантності» до COVID-19.

Починаючи з 5 січня, усі авіапасажири віком від 2 років повинні мати негативний результат тесту протягом двох днів після вильоту з Китаю, Гонконгу чи Макао.

Влада США пояснила цю зміну побоюваннями, що збільшення кількості випадків COVID-19 у Китаї може призвести, серед іншого, до появи нових штамів.

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Влада Китаю почала пом’якшувати коронавірусні обмеження на початку грудня після масових протестів. Незабаром після цього в країні зафіксували різкий сплеск нових випадків COVID-19. Із 8 січня Китай скасовує вимоги карантину щодо COVID-19 для пасажирів, які приїжджають в країну.