Bloomberg: у Китаї 37 млн людей заразилися COVID-19 за один день

У Китаї за 20 грудня коронавірусною інфекцією заразилися 37 мільйонів людей. Про це пише Bloomberg з посиланням на закрите засідання Національної комісії охорони здоров’я.



Усього за перші 20 днів грудня коронавірусною інфекцією заразилося 248 мільйонів осіб, тобто майже 18% населення країни. У протоколі засідання не йдеться, скільки людей загинуло.



Як зазначає Bloomberg, різкий сплеск нових випадків може бути пов’язаний з тим, що влада Китаю послабила обмеження, запроваджені в рамках політики нульової терпимості до COVID-19. Це призвело до поширення типу вірусу «омікрон» серед населення з низьким рівнем природного імунітету. Зазначається, що коронавірусною інфекцією заразилося більше половини жителів Пекіна та провінції Сичуань.



Після публікації Bloomberg офіційний представник китайського МЗС Мао Нін заявила, що коронавірусна ситуація в країні «передбачувана і перебуває під контролем».



«Рівень вакцинації продовжує зростати, можливості лікування безперервно підвищуються, потужності виробництва медичних товарів продовжують розширюватися, а загальний запас повністю задовольняє попит», – заявила дипломат.

Влада Китаю почала пом’якшувати коронавірусні обмеження на початку грудня після масових протестів. З 7 грудня у країні скасували обов’язкове тестування на COVID-19 для тих, чия робота не пов’язана з підвищеним ризиком зараження. «Зони високого ризику» зараження коронавірусом стали вводити не вулицями і кварталами, а будівлями, квартирами, поверхами і домогосподарствами. Також жителям Китаю більше не потрібний сертифікат про вакцинацію для поїздок усередині країни або для входу до громадських місць.