Китай з 8 січня пом’якшує антиковідні обмеження

Китай з 8 січня скасовує вимоги карантину щодо COVID-19 для пасажирів, які приїжджають в країну. Про це повідомляє агенція AP з посиланням на дані китайської Національної комісії охорони здоров’я.

Зараз пасажири, які прибувають, повинні пройти п’ять днів карантину в готелі, а потім три дні вдома.

Скасування карантинних вимог є важливим кроком до повного відновлення подорожей світом, які уряд серйозно обмежив, намагаючись не допустити поширення вірусу.

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Обмеження перешкодили більшості китайців виїжджати за кордон, обмежили особисті дипломатичні обміни та різко скоротили кількість іноземців у Китаї для роботи та навчання.

Комісія заявила, що будуть вжиті заходи, щоб полегшити в’їзд деяких іноземців до країни, хоча це не стосується туристів. Це вказало на те, що китайцям поступово знову дозволять виїжджати за кордон з метою туризму.

Людям, які приїжджають до Китаю, як і раніше буде потрібен негативний тест на вірус за 48 годин до вильоту, а пасажири повинні носити захисні маски на борту.