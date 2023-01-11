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Новини | Коронавірус

Швейцарія наразі не планує тестувати подорожувальників із Китаю на COVID-19 – уряд

Медсестра чекає на пацієнта, щоб узяти аналіз на COVID-19, Шанхай, Китай, січень 2023 року

Від подорожувальників із Китаю, які в'їжджають до Швейцарії, наразі не вимагатимуть проходити обовʼязкове тестування на COVID-19, заявив уряд європейської країни 11 січня.

Варіанти штаму «омікрон», що поширюються в Китаї, створюють «лише невеликий ризик для населення Швейцарії та швейцарської системи охорони здоров’я», йдеться в заяві.

За епідеміологічною ситуацією в Швейцарії фахівці продовжуватимуть уважно стежити, вказує уряд.

Занепокоєння щодо масштабу та впливу спалаху в Китаї, де вірус стрімко поширюється, спонукало більше десятка країн вимагати негативні результати тестів на COVID-19 від людей, які прибувають з Китаю.

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