COVID-19: за тиждень до лікарень потрапили майже 3 тисячі українців – Кузін

Протягом останнього тижня Міністерство охорони здоров’я фіксує зростання кількості госпіталізацій через коронавірусну інфекцію, повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін. Про це він розповів 30 грудня в ефірі національного телемарафону.

За словами Кузіна, COVID-19 є найбільшим інфекційним викликом в Україні разом із грипом та гострими респіраторними вірусними інфекціями.

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«Ми продовжуємо реєструвати випадки COVID-19, також, на жаль, реєструємо випадки, які закінчилися летально. Протягом останнього тижня ми спостерігаємо збільшення кількості госпіталізацій, в середньому на 14%, ніж тижнем раніше. За останній тиждень до лікарень потрапило майже 3 тисяч українців», – розповів Кузін.

Він додав, що найчастіше помирають хворі, старші за 60 років, оскільки вони найбільше вразливі до наслідків захворювання.

При цьому Кузін констатував, що проблема пандемії відійшла на другий план в усьому світі, натомість «COVID-19 усе-таки продовжує циркулювати, забирати життя, і додатково сприяє тому, що навантаження на систему охорони здоров’я продовжує зростати».

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Крім того, він вказав на падіння темпів вакцинації від COVID-19 в Україні:

«Дуже сильно впали показники вакцинації, в переважній більшості через безпекові питання, на жаль. За останній тиждень було проведено близько 47 тисяч вакцинацій, це доволі низький показник. Люди переважно отримують саме бустерні дози вакцинації. Це саме та когорта свідомих громадян, які все одно приходять до пунктів щеплення й отримують повний курс».

Головний санітарний лікар зазначив, що вакцини наразі доступні в достатній кількості. В тому числі регіонами України розподілили 125 тисяч доз вакцини для дітей до 17 років.