COVID-19: понад 12,7 мільйона українців не отримали першу бустерну вакцину – МОЗ

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплення від коронавірусної хвороби отримали 16 173 912 осіб, повідомляє Міністерство охорони здоров'я 9 листопада.

Зокрема, дві дози отримали 15 362 695 людей, першу бустерну дозу – 2 723 672 осіб, другу бустерну дозу – 116 758.

«Важливо, що майже 810 тисяч осіб не отримали другу дозу, а понад 12,7 млн – першу бустерну дозу», – зазначають у відомстві.

За даними МОЗ, за тиждень із 31 жовтня по 3 листопада в Україні зафіксували 9 587 нових хворих на COVID-19. Серед них – 996 дітей і 161 медичний працівник.

1 990 хворих потрапили до лікарень, 114 померли. У 17 703 людей констатували одужання.

Загалом за час пандемії в Україні, за офіційними даними, захворіли понад 5,32 мільйона людей, 110 300 померли.

При цьому за тиждень із 24 по 30 жовтня в Україні зафіксували понад 16 тисяч нових хворих на COVID-19.