У МОЗ підрахували, скільки медзакладів пошкодили російські війська від 24 лютого

Російські військові від початку повномасштабної війни вже пошкодили 1100 медичних закладів у різних областях Україні, повідомляє Міністерство охорони здоров’я у фейсбуці 6 листопада.

За інформацією МОЗ, за вісім місяців війни російські військазруйнували вщент 144 медичні установи.

«95 обʼєктів медзакладів уже повністю відновлено. 204 обʼєкти відновлено частково», – зазначили в міністерстві.

За оцінками МОЗ, відновлення зруйнованих медзакладів попередньо оцінюється у понад 38 мільярдів гривень.

30 жовтня в МОЗ повідомляли, що російські військові від початку повномасштабної війни пошкодили понад тисячу медзакладів в Україні, внаслідок їхніх дій загинули 29 цивільних лікарів і понад 100 – зазнали поранень.

Станом на 25 серпня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила, що за шість місяців повномасштабної війни українські медустанови зазнали 473 атаки російської армії.