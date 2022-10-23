Унаслідок обстрілів з боку армії РФ на Донеччині загинули цивільні, пошкоджена лікарня – голова ОВА

Російські війська обстріляли кілька населених пунктів на Донеччині, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Унаслідок влучання в житлові будинки в Курдюмівці Торецької громади загинули троє людей, повідомив чиновник у телеграмі.

«Артилерійські снаряди знищили два будинки. Під уламками одного з них загинуло подружжя, у пожежі в другому будинку – загинув чоловік», – написав Кириленко і закликав усіх цивільних евакуюватися з зони, де тривають бойові дії.

Також голова Донецької ОВА повідомив про обстріл міста Бахмут.

«Сьогодні зранку росіяни обстріляли Бахмут з артилерії – поцілили в місцеву Багатопрофільну лікарню інтенсивного лікування. На щастя, ніхто не постраждав, однак будівля частково зруйнована: пошкоджено стріху і стіни, вибито вікна», – відзначив високопосадовець.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною воєнною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.