Поліція повідомила про ексгумацію перших 20 тіл на місці масового поховання в Лимані

Поліція ексгумувала перші 20 тіл на місці масового поховання в Лимані на Донеччині, повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко.

За даними поліції, розкопки тривають на двох локаціях: за попередньою інформацією, в одній поховано близько 200 цивільних, інша є братською могилою військовослужбовців ЗСУ. Серед жертв є діти.

«Інформацію про масове захоронення в Лимані правоохоронці отримали від місцевих жителів. Цивільних поховано в одиночних могилах, військових – у траншеї завдовжки 40 метрів. За словами свідка, він поховав тут за наказом російських загарбників близько 20 українських захисників. Серед загиблих також є родина з двома маленькими дітьми», – йдеться в повідомленні.

У поліції також додали, що на деяких могилах є таблички з даними померлих, інші – безіменні.

Ексгумація триває в рамках кримінального провадження, відкритого за статтею «порушення законів і звичаїв війни».

Як кажуть у поліції, загалом від 29 вересня у звільнених населених пунктах Донеччини виявили 87 тіл, із них уже ідентифіковано 38 цивільних жителів. За попередніми оцінками, більшість людей загинули внаслідок осколкових поранень або з природних причин, є загиблі з вогнепальними ушкодженнями.

Голова Нацполіції зазначив, що на звільнених територіях кількість звернень до поліції від жителів стрімко зростає: тільки за останню добу правоохоронці отримали пів сотні повідомлень.

Раніше голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що у звільненому Лимані почали ексгумацію загиблих під час окупації. За даними голови області, у місті відомо про два поховання.

На початку жовтня стало відомо, що Україна повернула під свій контроль місто Лиман Донецької області.

Після відступу російських сил на Харківщині також виявили масові поховання загиблих, влада проводить ексгумацію і заявляє, що більшість тіл мають ознаки насильницької смерті, частина – сліди катувань.

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