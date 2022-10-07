У Лимані виявили два масових поховання загиблих під час окупації – Кириленко

У звільненому Лимані почали ексгумацію загиблих під час окупації, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко увечері 7 жовтня.

За даними голови області, у місті зараз відомо про два поховання.

«Одне з них налічує близько двох сотень могил. За попередньою інформацією, це – одиночні могили, де поховані цивільні. На іншій ділянці – братська могила, у якій, за оперативними даними, можуть бути як військові, так і цивільні. Точну кількість ще доведеться встановити», – написав Кириленко в своєму Телеграмі.

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За його словами, правоохоронці досліджують місця поховань і невдовзі почнуть ексгумацію.

«Прошу усіх утриматися від коментарів стосовно кількості захоронених людей та причин їхньої смерті до остаточних висновків експертів», – додав він.

Крім того, у Світогірську на міському кладовищі перепоховали 21 загиблого цивільного. Як пояснив Кириленко, під час боїв та окупації Святогірська загиблих ховали на вулицях та подвір’ях.

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«Усі тіла з числа перезахоронених сьогодні ідентифіковані та належним чином віддані землі», – написав голова ОВА.

На початку жовтня стало відомо, що Україна повернула під свій контроль місто Лиман Донецької області.

Після відступу російських сил на Харківщині також виявили масові поховання загиблих, влада проводить ексгумацію і заявляє, що більшість тіл мають ознаки насильницької смерті, частина – сліди катувань.