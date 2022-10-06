Зубні коронки, знайдені на Харківщині, російські військові могли викрасти у місцевого стоматолога – Bild

Журналісти видання Bild побували в селі Піски-Радківські на Харківщині. Там вони зустріли місцевого стоматолога і показали йому фото зубних коронок в коробці, опубліковані начальником слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергієм Болвіновим, а також Міноборони України.

«Зуби схожі на вкрадені з мого кабінету, мій будинок росіяни розграбували. Вони – від людей, яких я лікував усі ці роки. Я вийняв ці зуби», – сказав їм про фото місцевий стоматолог Сергій (за його словами, він єдиний стоматолог у селі).

Лікар припустив, що російські війська вкрали зуби, бо думали, що вони із золота (насправді це нержавіюча сталь) і щоб залякати українців.

«Мені повідомили сусідні мешканці, нібито росіяни цим налякали людей», – повідомив Сергій.

Також Сергій показав журналістам і іншу свою колекцію зубів.

Днями поліція Харківської області повідомила, що після звільнення від російських військ села Піски-Радківські в Ізюмському районі там виявили катівню, де окупанти знущалися з місцевих жителів, учасників АТО і українських військових.

Як повідомив начальник слідчого управління головного управління Нацполіції Харківської області Сергій Болвінов, про катівню в підвалі одного з будинків поліцейським повідомили місцеві жителі.

«Поліції точно відомо про катування закопування/викопування в землю заживо і застосування противогазу з тліючою тряпкою. Також у катівні знайдені фалоімітатор, коробка з вирваними зубними протезами, дроти з мотузками і лист з опитуванням одного з чоловіків, які були тут», – написав Болвінов у фейсбуці.

За його словами, поліції відомі імена військовослужбовців, над якими знущалися окупанти.

У результаті наступу на Харківщині у вересні українські сили звільнили близько 8500 тисяч квадратних кілометрів території. Аналітики називали цю поразку Москви на той момент найбільшою з початку війни з Україною. Через дії ЗСУ російській армії довелося залишити прикордоння на півночі від Харкова, свій відступ російська сторона назвала «перегрупуванням».

Після відступу російських сил на Харківщині виявили масові поховання загиблих, влада проводить ексгумацію і заявляє, що більшість тіл мають ознаки насильницької смерті, частина – сліди катувань.