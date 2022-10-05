На Харківщині виявили тіла двох закатованих чоловіків, їхні руки були з’єднані кайданками – поліція

На Харківщині правоохоронці виявили тіла двох закатованих чоловіків, повідомляє у телеграмі пресслужба Національної поліції.



«Тіла вбитих людей знайшли на базі відпочинку в селі Новоплатонівка Борівської ТГ. Їхні руки були з’єднані кайданками. У загиблих наявні вогнепальні поранення голови. Вік загиблих приблизно від 30 до 35 років. Вони були одягнуті в цивільний одяг. Тіла були у піщаній ямі розміром 2,5х2,5 метри глибиною 4 метри», – йдеться у повідомленні.



Поліція встановлює особи загиблих. Експерти провели огляд місця події, зібрали речові докази. Призначені необхідні експертизи.



Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 «порушення законів та звичаїв війни» Кримінального кодексу України.



За попередніми даними, на базі відпочинку в Новоплатонівці перебували 250-350 російських спецпризначенців, періодично відбувалася ротація.

За даними МВС, від початку деокупації Харківщини правоохоронці зареєстрували 928 воєнних злочинів, з яких найбільше за статтею 438 КК України.

В результаті наступу на Харківщині у вересні українські сили звільнили близько 8500 тисяч квадратних кілометрів території. Аналітики називали цю поразку Москви на той момент найбільшою з початку війни з Україною. Через дії ЗСУ російській армії довелося залишити прикордоння на півночі від Харкова, свій відступ російська сторона назвала «перегрупуванням».