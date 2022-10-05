Поліція повідомила про виявлену на Харківщині катівню

Поліція Харківської області повідомила, що після звільнення від російських військ села Піски-Радьківські в Ізюмському районі там виявили катівню, де окупанти знущалися з місцевих жителів, учасників АТО і українських військових.

Як повідомив начальник слідчого управління головного управління Нацполіції Харківської області Сергій Болвінов, про катівню в підвалі одного з будинків поліцейським повідомили місцеві жителі.

«На даний момент поліції точно відомо про катування закопування/викопування в землю заживо і застосування противогазу з тліючою тряпкою. Також у катівні знайдені фалоімітатор, коробка з вирваними зубними протезами, дроти з мотузками і лист з опитуванням одного з чоловіків, які були тут», – написав Болвінов у фейсбуці.

За його словами, поліції відомі імена військовослужбовців, над якими знущалися окупанти.

«Слідчі та прокурори працюють над встановленням усіх фактів, які відбулися у цій катівні. Правосуддя знайде кожного винного», – додав він.

У результаті наступу на Харківщині у вересні українські сили звільнили близько 8500 тисяч квадратних кілометрів території. Аналітики називали цю поразку Москви на той момент найбільшою з початку війни з Україною. Через дії ЗСУ російській армії довелося залишити прикордоння на півночі від Харкова, свій відступ російська сторона назвала «перегрупуванням».

Після відступу російських сил на Харківщині виявили масові поховання загиблих, влада проводить ексгумацію і заявляє, що більшість тіл мають ознаки насильницької смерті, частина – сліди катувань.