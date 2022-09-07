Російська сторона повернула тіло британця Пола Урі зі слідами катувань – омбудсмен

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що російська сторона повернула понівечене тіло громадянина Великої Британії Пола Урі, про смерть якого у полоні на окупованій території Донеччини стало відомо у липні.



«Відсутні частини тіла, численні порізи та сліди катувань: Росія повернула тіло британського волонтера Пола Урі Після більш ніж 1,5 місяця перемовин Російська Федерація повернула тіло закатованого британського волонтера Пола Урі. В липні ми бачили заяви російських пропагандистів про загибель Пола Урі «внаслідок хвороби і стресу», а сьогодні 7 вересня отримали понівечене тіло. Остаточно причину смерті Пола Урі підтвердить судмедекспертиза, в належний спосіб поінформовано Посольство Великої Британії в Україні. Як омбудсман, я вже сьогодні я можу відповідально казати про те, що така смерть була насильницька. Людина просто не може витримати такі катування. Я бачив фото тіла загиблого і сумнівів не залишається», – повідомив Лубінець у Telegram.



Він зазначив, що «вбивство волонтера Пола Урі через катування – воєнний злочин, який стане ще одним доказом під час трибуналу над російським політичним та військовим керівництвом, доказом в трибуналі для Путіна».



«Російська Федерація вчергове показала світу своє людожерське обличчя», – зазначив омбудсмен.

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У липні повідомлялося, що в полоні на окупованій території Донеччини помер громадянин Великої Британії Пол Урі. За даними української служби ВВС, Полу Урі було 45 років і він був волонтером, який співпрацював із громадською організацією Presidium Network, та допомагав українцям під час війни. Родина Урі повідомила журналістам, що він хворів на цукровий діабет І типу.

Повідомляється, що Пола Урі затримали на одному з блокпостів на півдні України 25 квітня, коли він намагався в’їхати на підконтрольну росіянам територію.

Сайти збройного угруповання «ДНР» писали, що смерть Пола Урі настала ще 10 липня через «хронічні хвороби».

Влітку Міністерство закордонних справ Великої Британії викликало посла Росії Андрія Келіна у зв’язку зі смертю Пола Урі і заявляло, що «винні будуть притягнуті до відповідальності».