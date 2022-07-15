У полоні на окупованій території Донеччини помер громадянин Великобританії – ЗМІ

У полоні на окупованій території Донеччини помер громадянин Великої Британії Пол Урі. Як повідомила українська служба ВВС, про смерть чоловіка його родину сповістило МЗС Великої Британії.

ВВС повідомляє, що Полу Урі було 45 років і він був волонтером, який співпрацював із громадською організацією Presidium Network, та допомагав українцям під час війни. Родина Урі повідомила журналістам, що він хворів на цукровий діабет І типу.

Повідомляється, що Пола Урі затримали на одному з блокпостів на півдні України 25 квітня, коли він намагався в’їхати на підконтрольну росіянам територію.

Сьогодні сайти угуруповання «ДНР» повідомили із посиланням на так звану «омбудсменку» Дар’ю Морозову, що смерть Пола Урі настала ще 10 липня. Вона називає чоловіка «британським найманцем» і стверджує, що причиною смерті стали хронічні хвороби.

9 червня так званий «Верховний суд» незаконного збройного угруповання «ДНР» засудив трьох іноземців, які воювали в складі Збройних сил України, до смертної кари.Йдеться про двох британців – Шона Піннера та Ейдена Есліна – та громадянина Марокко Саадуна Брагіма. Всі вони підписали контракти із ЗСУ до початку повномасштабного вторгнення.

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Низка європейських країн, включаючи Велику Британію, висловили протест через цей «вирок», зажадавши його скасування. Ватажки угруповання «ДНР» та представниця МЗС РФ Марія Захарова, заявили, що не бачать причин для перегляду рішення чи умов для обміну.

1 липня влада незаконного збройного угруповання «ДНР» звинуватила в найманстві ще двох громадян Великої Британії.



За інформацією російських інформагентств, Ділана Хілі та Ендрю Хілла звинувачують в «найманстві та участі у бойових діях у складі українських збройних формувань». Вони потрапили в полон на заводі «Азовсталь» в Маріуполі та в Миколаївській області, зараз їх утримують в СІЗО.

На початку війни Україна створила «Іноземний легіон» для громадян інших країн, які хочуть допомогти захистити країну від російського вторгнення.